ДТП на Оболони: погиб человек

В Киеве на Оболони автомобиль "Лада Ларгус" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Фиат Добло", от полученных травм водитель "Фиат" умер в больнице, а водитель "Лады" госпитализирован, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Установлено, что "Лада", двигаясь по улице Богатырской со стороны улицы Полярной в направлении станции метро "Почайна", выехала через зеленую зону на полосу встречного движения, где столкнулась с "Фиатом". В результате ДТП 43-летний водитель "Фиат" от полученных телесных повреждений скончался в больнице, а 35-летнего водителя "Лады" госпитализировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортные средства изъяли и доставили на специальную площадку. Следователи назначают судебные экспертизы для установления причин и механизма ДТП.

"Правоохранители установили, что водитель "Лада" не пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Предварительной причиной аварии является нарушение пункта 10.1 правил дорожного движения (Начало движения и изменение его направления). В ходе расследования будут установлены причины и механизм ДТП", - отметили в Нацполиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.