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Сына мэра Прилук лишили прав

Суд
00:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сын городского головы Прилук Ярослав Попенко, сбивший электроопору и оставивший 2 микрорайона без света, оштрафован судом на 10200 грн и лишен прав на год.

Суд лишил водительских прав сроком на один год и оштрафовал на 10200 грн сына городского головы Прилук Ярослава Попенко, который в сентябре в нетрезвом состоянии сбил электроопору и въехал в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Согласно сообщению, сегодня, 5 октября, Прилукский горрайонный суд Черниговской области рассмотрел административный протокол и вынес решение о привлечении Я. Попенко к ответственности. По информации местных СМИ, это было второе заседание по этому делу, но ни сегодня, ни 25 сентября Я. Попенко в суд не пришел.

10 сентября Ярослав Попенко - сын городского головы Прилук Ольги Попенко - в нетрезвом состоянии сбил электроопору и въехал в припаркованный на обочине автомобиль. Проходить тест на содержание алкоголя он отказался. Полиция составила на нарушителя два админпротокола, в том числе за управление в нетрезвом состоянии, и отпустила. Из-за повреждения электроопоры жители двух микрорайонов Прилук оставались почти сутки без света. Они даже ночью перекрывали дорогу, требуя возобновления электроснабжения. В мае 2016 года Я. Попенко в состоянии алкогольного опьянения въехал в забор. Тогда он заплатил штраф в размере 3400 грн.

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Новости Украины, Авария, Права, Прилуки, Столб, Суд, Ярослав Попенко.
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