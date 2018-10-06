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Во Львове прикрыли сексуальный бизнес

Проституция
02:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Группу лиц, осуществлявших предоставление сексуальных услуг, разоблачили во Львове.

Во Львове полицейские разоблачили группу лиц, организовавших предоставление оплачиваемых сексуальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, информирует УНН.

Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры 4 октября задержали группу из четырех человек, причастных к предоставлению оплачиваемых сексуальных услуг.

"Как предварительно установили правоохранители, каждому была отведена определенная роль. Так, двое местных жительниц в возрасте 27 и 31 год непосредственно обслуживали клиентов. Третья из женщин, 26-летняя львовянка, выполняла обязанности диспетчера и маркетолога: размещала в сети Интернет соответствующие объявления, принимала телефонные звонки, координировала действия "девушек по вызову". Водитель такси, 26-летний житель Львова, обеспечивал их транспортом и охраной, а также забирал у них часть заработанных денег", — сообщили в Нацполиции. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, Львов, Полиция, Проституция, Сексуальные услуги, Украина.
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