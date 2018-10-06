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В Киеве вскрыли хищения на школьном оборудовании

Школа
07:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Должностные лица министерства образования и науки Украины совершали хищения при закупках школьного оборудования, присвоив 5,5 млн гривень.

Прокуратура Киева выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что должностные лица структурных подразделений Министерства образования и науки Украины, действуя в интересах частной фирмы и с целью получения неправомерной выгоды, умышленно внесли в типичный перечень средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях технические характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что указанные действия создали искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников, а также обеспечило победу в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине.

"По данным следствия, в результате непрозрачного проведения закупок, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн", - заявили в прокуратуре. Также досудебное расследование установило, что должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн.грн. По результатам следствия начальнику отдела государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а заведующему отделом Национального центра "Малая академия наук Украины" в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.364 УК Украины", - отметили в прокуратуре. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливается причастность в совершении уголовного преступления других должностных лиц министерства.

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Новости Украины, Киев, МОН, Украина, хищения, Школа.
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