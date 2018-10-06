В детсаду Хмельницкой области произошла вспышка кишечной инфекции

Количество госпитализированных детей из-за вспышки кишечных инфекций в детском саду №6 "Радуга" г.Нетишин Хмельницкой области увеличилось до 26, всего пострадал 31 человек.

Как сообщается на сайте госучреждения "Хмельницкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины", по состоянию на 11:00 субботы, 6 октября, в инфекционное отделение Специализированной медико-санитарной части г.Нетишин госпитализированы 31 человек.

"В том числе 26 детей в возрасте 3-6 лет и 4 работника учреждения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний молодой человек, который контактировал с работниками дошкольного учреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все дети являются воспитанниками ясли-сада комбинированного типа № 6 "Радуга" г.Нетишин Хмельницкой области (группы: № 3,7,8,9,10,12).

Для установления источника возбудителя инфекции, механизмов и путей передачи, а также для локализации вспышки кишечных инфекций специалистами центра проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. В помещениях дошкольного учреждения проведена дезинфекция.

"С целью выявления носителей проведено внезапное обследование 6 работников пищеблока, 11 воспитателей и помощников воспитателей групп и 1 работника прачечной на наличие возбудителей патогенного стафилококка и патогенных кишечных инфекций", - сказано в сообщении.

Результаты бактериологических исследований будут получены 8-9 октября текущего года.

Как сообщалось, накануне в медико-санитарную часть г.Нетишина Хмельницкой области были госпитализированы 21 человек из сада №6 "Радуга" (20 детей и один воспитатель). Отмечается, что 4 октября госпитализировали четырех больных (трое детей и один воспитатель), остальных – 5 октября.