Пожар на Днепропетровщине: пострадал ребенок

В результате пожара в частном доме в поселке Кочережки Днепропетровской области получил ожоги годовалый ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области. Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Абрикосовой спасатели получили 6 октября в 10:20.

Как отмечается, пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем повреждено домашнее имущество на площади 1 кв. м. Пожар ликвидирован местными жителями до прибытия пожарно-спасательного подразделения. "На пожаре получил ожоги тела мальчик 2017 рождения. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшего направлено в Центральную районную больницу города Павлоград", - сообщили в ведомстве. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.