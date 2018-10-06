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Пожар на Днепропетровщине: пострадал ребенок

Ребенок в больнице
23:02 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Годовалый ребенок получил ожоги при пожаре в частном доме поселка Кочережки Днепропетровской области.

В результате пожара в частном доме в поселке Кочережки Днепропетровской области получил ожоги годовалый ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области. Сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Абрикосовой спасатели получили 6 октября в 10:20.

Как отмечается, пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем повреждено домашнее имущество на площади 1 кв. м. Пожар ликвидирован местными жителями до прибытия пожарно-спасательного подразделения. "На пожаре получил ожоги тела мальчик 2017 рождения. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшего направлено в Центральную районную больницу города Павлоград", - сообщили в ведомстве. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Новости Украины, ГСЧС, Днепропетровская область, Ожоги, Пожар, Ребенок, Частный дом.
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