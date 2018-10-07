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В КГГА сообщили, когда будет начало отопительного сезона в столице

Батарея
12:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отопление в жилых домах Киева запустят, если температура воздуха будет +8 и ниже градусов по Цельсию и будет держаться не менее 3 дней.

Начало отопительного сезона в Киеве зависит от погоды, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелев.

"Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начинаться с учетом температуры воздуха, которая может опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней", говорится в сообщении КГГА.

По словам чиновника важно чтобы киевляне не платили за тепло, пока на улице теплая погода

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думает, что нет ", - прокомментировал ситуацию П. Пантелеев.

Заместитель главы КГГА также отметил, что городские власти достигли взаимопонимания с НАК "Нафтогаз" по поставке энергоносителей.

"Наши службы работают круглосуточно и, я убежден, что, допустив чрезвычайную ситуацию в летний период, работая без газа, мы справимся и во время отопительного сезона", - сказал заместитель главы КГГА.

Как сообщалось, по состоянию на 4 октября к отопительному сезону готово 99,8% объектов социальной сферы и 99,6% объектов теплокоммунэнерго. В свою очередь, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что уровень расчетов за коммунальные услуги по стране составляет 88%, а проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в таких населенных пунктах как Коцюбинское (Киевская область), Смила (Черкасская область) и Шепетовка (Хмельницкая область). Также на совещании первый заместитель главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома сообщил, что компания с технической точки не видит никаких проблем для прохождения следующего отопительного сезона.

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Новости Украины, Жилые дома, Запуск, КГГА, Отопительный сезон, Отопление, Температура воздуха.
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