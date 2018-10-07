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Появилась карта заминированного Донбасса

Донбасс – один из наиболее заминированных регионов в мире
16:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Карту загрязненных минами и неразорвавшимися снарядами территорий Донбасса опубликовали в Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработало Информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны.

"С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны, которая размещена на официальном сайте Министерства обороны Украины в разделе "Противоминная деятельность", - говорится в обнародованном в воскресенье днем украинским оборонным ведомством сообщении.

По информации Минобороны, с началом агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах.

Информационная карта территорий была разработана с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами.

Отмечается, что карта была создана Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust.

В министерстве отметили, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.

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Новости Украины, Взрывчатка, ВСУ, Донбасс, Минирование, Минобороны Украины, Мины.
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