Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз за день нарушили “тишину”

В течение дня воскресенья, с 7.00 до 18.00, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, при этом три обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Екатериновка и Широкино, применил ствольную артиллерию калибра 122-мм, минометы 120-го калибра и вооружения БМП против защитников Водяного, из вооружения боевой машины пехоты открывали огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского, а по защитникам Гнутово нанес огневой удар из минометов калибра 82-мм и вел снайперский огонь.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.