"Нападение на активиста" в Одессе: полиция задержала подозреваемых

Одесские правоохранители задержали еще троих участников конфликта на Люстдорфской дороге, во время которого мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозреваемые задержаны в Херсоне.

"У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу", - отметили в главке.

Как сообщалось, 6 октября около 23.00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в мужчину. В частности, на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в его автомобиль, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Полиция задержала двух подозреваемых и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В одесском главке ранее сообщали, что "вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города". В пресс-службе общественной организации "Автомайдан Одесса" сообщили, что совершено покушение на их активиста. Вместе с тем Одесское отделение Всеукраинского объединения "Автомайдан" официально заявило, что это событие связано с "бандитскими разборками".

В организации подчеркивают, что человек, на которого вчера вечером было совершено нападение, и которого некоторые СМИ называют "активистом одесского автомайдана" не является членом Одесского отделения Всеукраинского объединения "Автомайдан". В ВО "Автомайдан" подчеркнули, что инцидент на Люстдорфской дороге нельзя называть "нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием", поскольку нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов. Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что участниками обстрела автомобиля мужчины были киевляне.