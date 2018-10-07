В Киеве изменят маршрут одного из троллейбусов

В ночь на понедельник, 8 октября, вносятся изменения в движение троллейбусов маршрута № 91н в связи с заменой контактной сети на ул.Петлюры, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"С 00:05 до 05:00 движение троллейбусов организовано ул. Милославской до Дворца Спорта", - говорится в обнародованной в воскресенье информации.

Стандартный маршрут троллейбуса 91Н такой: улица Милославская - Центральный железнодорожный вокзал.

Он едет по бульвару Перова, проспекту Соборности, после этого - мостом Патона, бульваром Дружбы Народов, а тогда - улицой Антоновича. Ранее сообщалось, что в Киеве до 2024 года могут отменить маршрутные такси.