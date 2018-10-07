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В Киеве изменят маршрут одного из троллейбусов

Ночью изменится маршрут троллейбуса 91Н
18:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве в понедельник, 8 октября, ночью изменится маршрут троллейбуса 91Н.

В ночь на понедельник, 8 октября, вносятся изменения в движение троллейбусов маршрута № 91н в связи с заменой контактной сети на ул.Петлюры, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"С 00:05 до 05:00 движение троллейбусов организовано ул. Милославской до Дворца Спорта", - говорится в обнародованной в воскресенье информации.

Стандартный маршрут троллейбуса 91Н такой: улица Милославская - Центральный железнодорожный вокзал.

Он едет по бульвару Перова, проспекту Соборности, после этого - мостом Патона, бульваром Дружбы Народов, а тогда - улицой Антоновича. Ранее сообщалось, что в Киеве до 2024 года могут отменить маршрутные такси.

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Новости Украины, Киев, Маршрут троллейбуса 91Н, Троллейбус, Троллейбус №91Н.
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