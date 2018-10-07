Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление

В столичной программе "70/30", дающей возможность проводить энергоэффективные мероприятия по методу софинансирования, приняло участие уже триста тридцать три ОСМД и ЖСК.

Направление средств бюджета на цели энергосбережения в результате дают самый главный дивиденд – экономию на коммунальных платежках для киевлян.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Он отметил, что в Киеве практика направления бюджетных средств на мероприятия по энергоэффективности действует уже четыре года.

"Это дает возможность уменьшить плату за коммунальные услуги в разы за счет простых технических мер, которые еще и делают жилье более комфортным. Кроме того, эти меры быстро окупаются. На прошлой неделе мы посетили жилой дом, где люди платят не 30 гривень за квадратный метр, а всего 8 гривень", – объяснил заместитель председателя КГГА.

Напомним, программа "70/30" введена в Киеве в 2014 году. Она предусматривает методику софинансирования: 70% стоимости работ оплачивает город, 30% – жители. За четыре года из городского бюджета на энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 млн грн. За счет программы в домах устанавливают и реконструируют индивидуальные тепловые пункты, утепляют фасады, заменяют освещение на энергоэффективное, осуществляют замену входных дверей и окон в коридорах домов.