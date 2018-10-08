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Ситуация на Донбассе: противник ударил из артиллерии

ВСУ
07:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено 11 раз… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

За прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122-мм они применили, открывая огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединский боевики обстреливали из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Новотошковского, Луганского, Гнутово вели огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского. Кроме того НВФ применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Свободного были обстреляны также из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

По данным украинской разведки, в течение суток один боевик уничтожен и семь ранены.

"С начала текущих суток противник из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в пресс-центре штаба.

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Новости Украины, Артиллерия, ВСУ, Донбасс, ООС.
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