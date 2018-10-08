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Под Киевом в ДТП погиб известный политолог

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Дмитрий Косенко
08:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: frontnews.eu

Новости Украины: В ночь с 6 на 7 сентября на трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.

Украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко разбился насмерть на мотоцикле под Киевом.

Об этом сообщил его друг, политолог Кирилл Молчанов, информирует frontnews.eu.

Мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии. Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой.

Фото: kiev.informator.ua

Смерть наступила мгновенно, тело погибшего сильно изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров. Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировала карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

На месте работает патрульная полиция и оперативно-следственная группа.

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Новости Украины, Авария, Дмитрий Косенко, ДТП, Происшествие.
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