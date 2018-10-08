На Тернопольщине волки нападают на местных жителей

Волки гуляют по Тернопольщине. Хищники появляются в лесах, где их никогда не видели. Вплотную подходят к домам, заходят во дворы. За последние два месяца волчьи стаи видели сразу в нескольких районах: Зборивском, Бережанском и Шумском, передает fakty.com.ua.

Пенсионерка показывает место, где на нее напало дикое животное. Говорит, зверь выскочил мгновенно. Все произошло утром прямо посреди села.

В тот день дикое животное покусало трех человек. Одну женщину ночью во дворе, двух на улице. У селян рваных ран нет. Из больницы их отпустили. Никакой терапии, кроме обязательной прививки против бешенства, не существует. Болезнь имеет летальный исход и может проявляться от двух недель до года. Несмотря на нападения, волчица ходила по дворам. Искала пищу, разодрала несколько собак. Егеря сразу зверя не поймали, повезло мужчинам из соседнего села. Хищника забрали ветеринары. Именно они могут определить, был ли он болен бешенством.

Звери раздирали овец, телят и даже лошадей.

За последние несколько месяцев на Тернопольщине атака волков не первая. Но охотники еще не решили, что с ними делать, потому что разрешения на отстрел нет. Такое решение должны принять сразу два управления – охоты и экологии.