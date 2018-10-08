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В Карпатах умер турист

Карпаты
13:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Карпатах умер львовский турист, которому стало плохо во время похода.

В Закарпатской области в районе горы Петрос умер турист из Львова 1963 года рождения, причина смерти устанавливается.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, информация о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам, поступила спасателям 6 октября в 14:05.

"Во время прохождения туристического маршрута в районе г.Петрос резко ухудшилось самочувствие одного из туристов, 1963 года рождения, жителя г.Львов. Для проведения поисково-спасательных работ к месту были направлены четыре спасателя и одну единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения", - сказано в сообщении.

Врач, входивший в состав группы туристов, в 14:40 констатировал смерть мужчины, в а 23:10 спасатели доставили тело погибшего в Раховскую районную больницу.

"Причина смерти устанавливается. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа", - сказано в сообщении.

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Новости Украины, Карпаты, Львов, Происшествие, Турист.
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