В Карпатах умер турист

В Закарпатской области в районе горы Петрос умер турист из Львова 1963 года рождения, причина смерти устанавливается.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, информация о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам, поступила спасателям 6 октября в 14:05.

"Во время прохождения туристического маршрута в районе г.Петрос резко ухудшилось самочувствие одного из туристов, 1963 года рождения, жителя г.Львов. Для проведения поисково-спасательных работ к месту были направлены четыре спасателя и одну единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения", - сказано в сообщении.

Врач, входивший в состав группы туристов, в 14:40 констатировал смерть мужчины, в а 23:10 спасатели доставили тело погибшего в Раховскую районную больницу.

"Причина смерти устанавливается. Наиболее вероятно, что мужчина умер в результате сердечного приступа", - сказано в сообщении.