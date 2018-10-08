Украинского журналиста Сущенко этапировали к месту отбывания наказания в РФ

Украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко, сужденного российским судом за шпионаж на 12 лет колонии строгого режима, этапировали к месту отбывания наказания, сообщил его адвокат, правозащитник Марк Фейгин.

"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания", - написал М.Фейгин на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, Р.Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Свою вину Р.Сущенко категорически не признает. Как заявлял защитник украинца Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

12 сентября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель указал на важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников в РФ, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко.