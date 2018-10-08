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Суд в Харькове пресек деятельность сепаратистов, призывавших к "ХНР"

Харьковский окружной административный суд
15:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook Суда в Харькове

Новости Украины: В Харькове суд запретил деятельность организации "Русь триединая", участники которой призывали к созданию "ХНР" и вхождению в состав России.

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность областной общественной организации "Русь триединая", участники которой призывали к созданию "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, принимали участие в так называемом "Антимайдане".

"Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ", - отметили в СБУ.

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Новости Украины, Антимайдан, Русь триединая, СБУ, Украина, Харьков, Харьковская народная республика.
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