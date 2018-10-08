Суд в Харькове пресек деятельность сепаратистов, призывавших к "ХНР"

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность областной общественной организации "Русь триединая", участники которой призывали к созданию "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, принимали участие в так называемом "Антимайдане".

"Они также требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ", - отметили в СБУ.