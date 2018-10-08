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Гройсман отчитался о ремонте трассы Н-31

Дорога
16:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook Укравтодор

Новости Украины: Премьер Гройсман показал видео ремонта стратегически важной трассы Н-31, соединяющей Днепр и Решетиловку.

Автомобильная дорога Н-31 Днепр- Царичанка - Кобеляки - Решетиловка после строительства станет одной из самых современных в Украине.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что дорога Н-31 была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалась. "Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому наше правительство решило построить здесь 80 км новой цементно-бетонной дороги, которая намного крепче обычного асфальтобетона", - добавил Премьер-министр.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Дороги, Трасса Н-31.
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