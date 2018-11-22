Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Крымский мост проседает: появилась реакция оккупантов

Смотрите фото (3)
Крымский мост проседает: появилась реакция оккупантов
08:11 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты прокомментировали сообщение МинВОТ о проседающем Крымском мосте.

Руководитель так называемого комитета крымского оккупационного парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал сообщение МинВОТ о проседающем Крымском мосте. Он назвал данную информацию "мифом".

"Мост находится под постоянным наблюдением инженерно-технических служб, и никаких сомнений в его прочности нет", – сказал Гемпель в комментарии "РИА Новости".

Оккупант также предложил украинским политикам "проехаться по Крымскому мосту и самим убедиться, насколько он крепок".

В свою очередь, депутат нелегитимной Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился в методах украинских геологов, которые пришли к выводу, что Крымский мост начал проседать, передает "Взгляд".

Крымский мост уже начал рушиться: МинВОТ показали снимки

"Мне хотелось бы знать, каким образом украинские геологи измерили проседание – нырнули на 90 метров в Керченском проливе с линейкой?", – сказал Бальбек.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Крым, Оккупанты, Крымский мост, МинВОТ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь