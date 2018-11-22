На Донбассе погиб майор-разведчик из Ивано-Франковска

Новости Украины: В ходе боевых действий в Луганской области погиб разведчик ВСУ Виталий Кузнецов.

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил от вражеских действия погиб майор ВСУ Виталий Кузнецов. Погибший был офицером разведки восьмого отделения горно-штурмового батальона.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сообщается, что Кузнецов погиб в Луганской области. Майор служил в зоне боевых действий на Донбассе с 2014 года в разведке. В январе в 2015 году будучи заместителем командира батальона пережил боевые сражения в Крымском. В Ивано-Франковске у него осталась семья: жена и двое маленьких детей.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего один боец получил ранение. "Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Российские оккупационные войска не прекращают применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкие ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром. Отметим штаб ООС пока официально не сообщил о гибели Виталий Кузнецов.