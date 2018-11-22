Скандал с общепитом в Доме профсоюзов: в полиции прокомментировали инцидент

Новости Украины: Вопрос работы заведения общепита в Доме профсоюзов нужно решать в правовом поле, полиция не допустит хулиганства.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко после вечернего инцидента у Дома профсоюзов заверил, что полиция не допустит хулиганских и других противоправных действий в центре столицы, а вопрос функционирования заведения общественного питания в этом здании следует решать в правовом поле.

"Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или каких-либо противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос функционирования заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - цитирует А.Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Он напомнил, что накануне в управление полиции доставили шестерых молодых людей, которые у Дома профсоюзов зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины. Полицейские установили, кто эти люди, получили их пояснения и отпустили.

"Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому происшествию", - добавил начальник столичной полиции.

Кроме того, он сообщил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Как сообщалось, накануне вечером представители организации С14 устроили акцию против открытия кафе в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик. "Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он в Фейсбуке.

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи пояснений всех отпустили, сообщил утром отдел коммуникации полиции Киева.