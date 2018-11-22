У берегов Крыма затонула российская баржа с зерном

Новости Украины: В Крыму на выходе Керчь-Еникальского канала затонула российская баржа, на борту которой находилось 3300 тонн зерна.

У берегов Крыма в Керчь-Еникальском канале затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 3300 тонн зерна.

Об этом сообщает ТАСС.

"На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров затонула баржа с зерном (масса груза - 3300 тонн). Инцидент произошел в 600 метрах от берега. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет", - говорится в сообщении так называемого ГУ МЧС по Крыму, на которое ссылается ТАСС.

По его данным, из членов экипажа (10 человек) никто не пострадал, подразделения МЧС к спасательным работам не привлекались. Сам сухогруз остается в зоне затопления.

В свою очередь, в судоходной компании "Аракс", которой принадлежат баржа и буксир, заявили, что поднимать баржу не планируют, поскольку "операция крайне дорогостоящая".

"Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении ТАСС.

Сумма ущерба от затонувшего судна, следовавшего под российским флагом в порт Кавказ, еще не установлена.