У берегов Крыма затонула российская баржа с зерном

У берегов Крыма в Керчь-Еникальском канале затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 3300 тонн зерна.
Об этом сообщает ТАСС.
"На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров затонула баржа с зерном (масса груза - 3300 тонн). Инцидент произошел в 600 метрах от берега. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет", - говорится в сообщении так называемого ГУ МЧС по Крыму, на которое ссылается ТАСС.
По его данным, из членов экипажа (10 человек) никто не пострадал, подразделения МЧС к спасательным работам не привлекались. Сам сухогруз остается в зоне затопления.
В свою очередь, в судоходной компании "Аракс", которой принадлежат баржа и буксир, заявили, что поднимать баржу не планируют, поскольку "операция крайне дорогостоящая".
"Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - говорится в сообщении ТАСС.
Сумма ущерба от затонувшего судна, следовавшего под российским флагом в порт Кавказ, еще не установлена.