Поступления в бюджет Киева превышают плановые показатели

Новости Украины: Поступления в бюджет Киева за текущий год составляют 102% плановых показателей.

В бюджет Киева за 9 месяцев 2018 года поступило 42,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей, то есть 102,2% к плану января-сентября, в том числе - в общий фонд 37,6 млрд грн (105,2% к плану 9 месяцев), в специальный фонд - 4,8 млрд грн (83,6% к плану за 9 месяцев).

Как передает сайт КГГА, об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщил директор Департамента финансов Владимир Репик.

По его словам, в общем объеме поступлений трансферты из государственного бюджета - субвенции и дотации - составляли 11,9 млрд грн, их удельный вес в структуре поступлений - 28,1%.

Также он отметил, что поступления за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти по всем источникам увеличились.

"Главным источником наполнения общего фонда бюджета города Киева за январь-сентябрь 2018 года является налог на доходы физических лиц. Поступления этого налога составили 13,3 млрд грн. Это 104,9% к плану января-сентября (+0,6 млрд грн) и на 2,9 млрд грн больше поступления аналогичного периода 2017 года. Прирост поступлений из этого источника в Киеве фактически произошел за счет увеличения размера заработной платы. Второе место по объему поступлений общего фонда бюджета Киева принадлежит местным налогам и сборам. Их общий объем составляет - 8,4 млрд грн грн или 109,4% к плановым показателям за 9 месяцев 2018 года. Основными среди местных налогов по объему поступлений является плата за землю и единый налог", - отметил Репик.

По его информации, платы за землю в течение 9 месяцев этого года поступило 3,8 млрд грн или 96,7% к плановым показателям января-сентября 2018 года. Такое уменьшение поступлений обусловлено законодательными изменениями.

"В течение января-сентября 2018 года в общий фонд бюджета Киева поступило единого налога почти 4 млрд грн, что на 1 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прирост 33,1%). В отчетном периоде в бюджет столицы поступило налога на прибыль предприятий 3,3 млрд грн, что составляет 128,2% к плановым показателям за 9 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано превышение поступлений на 0,9 млрд грн", - сказал директор Департамента финансов.

По его словам, большинство расходов бюджета Киева 2018 года направлено на социально-культурную сферу: образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обеспечение, культура и искусство, физическая культура и спорт. В отчетном периоде совокупная доля этих расходов в структуре расходов бюджета составляла 68,9% и на 5,1 млрд грн больше уровня предыдущего года.

Наибольший рост расходов по сравнению с предыдущим годом произошел по следующим направлениям: образование - на 2,8 млрд грн или на 38,3%; охрана здоровья - 1,4 млрд грн или 25%; социальная защита и социальное обеспечение - на 1,2 млрд грн или на 21,6%.

"В целом плановые показатели расходной части бюджета города Киева утверждены в сумме 56,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 36,7 млрд грн и специальному фонду - 20,2 млрд грн. Выполнение бюджета города Киева за 9 месяцев 2018 года составляет 35,7 млрд грн, в том числе по общему фонду - 25,2 млрд грн, и специальному фонду - 10,5 млрд грн", - сказал Репик.