Житель Харькова не сумел повеситься на мосту и упал на дорогу

Новости Украины: В Харькове погиб 40-летний мужчина, который при попытке повеситься упал с моста на дорогу.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели 40-летнего мужчины, который пытался покончить жизнь самоубийством через повешение, и упал с моста на проезжую часть.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, сегодня, 22 ноября, в 10.13 в Холодногорский отдел полиции поступила информация о том, что на перекрестке улиц Залютинская и Сумской шлях под мостом лежит тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение, и упал с моста на проезжую часть», - говорится в сообщении.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.