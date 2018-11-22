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Стало известно, сколько в Киеве будут тратить на соцсферу

Стало известно, сколько в Киеве будут тратить на соцсферу
16:48 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Киев предусматривает в следующем году направить на социальную сферу 20% городского бюджета.

Столица на социальную сферу в следующем году предусматривает направить 20% бюджета Киева на 2019 год.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"После образования социальная защита занимает второе место в объемах бюджетирования в 2019 году. И в следующем году 20% бюджета будут перераспределены на социальную защиту. Соцзащита - важнейший вопрос, поскольку есть более 1 млн киевлян, которые получают в той или иной форме помощь и поддержку из городского бюджета", - отметил Мондриевский.

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В свою очередь, директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, комментируя бюджетный запрос по соцзащите на следующий год, отметил, что финансирование целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" хотят увеличить по сравнению с текущим годом в 1,5 раза, до более чем 3 млрд грн.

"В целом финансирование социальной сферы в следующем году планируется на уровне 9,2 млрд грн, в том числе программа "Забота" - если все будет так, как планируется, то будет более 3 млрд грн", - сказал он.

Крикунов напомнил, что после последнего решения Киевсовета по корректировке бюджета города на текущий год, финансирование программы "Забота" в 2018 году увеличено на 187 млн грн и сейчас оно составляет 1,98 млрд грн.

По информации Крикунова, из указанной суммы львиная доля средств направляется на оплату льготного проезда (872,9 тыс. человек) - 1024,3 млн грн, и при этом пока по этому мероприятию имеется дефицит необходимых средств на 2018 год в объеме 115 млн грн.

Финансирование программы в этом году включает также: 213,2 млн грн - на соцпомощь участникам АТО и членам их семей (26,7 тыс. человек в реестре киевлян-участников АТО, членов их семей); 105, 8 млн грн - на единовременную материальную соцпомощь для 192,4 тыс. киевлян; около 68 млн грн - на средства сложного протезирования и реабилитации; 24 млн грн - на оздоровление ветеранов войны и труда, инвалидов, чернобыльцев (2,4 тыс. человек) и 9,8 млн грн - на оздоровление детей с инвалидностью (325 человек); 2,2 млн грн - на ежемесячную материальную помощь детям с инвалидностью (201 человек).

По данным Департамента соцзащиты, с начала года ежегодную материальную помощь получили 25 980 участников АТО в размере 5 тыс. грн на общую сумму 130 млн грн; 546 членов семей погибших киевлян-участников АТО в размере 25 тыс. грн на общую сумму 13,65 млн грн, 215 тыс. грн выплачено в качестве помощи на погребение киевлян-участников АТО (размер помощи составляет 5 тыс. грн).

Крикунов сообщил, что в 2018 году направлено 67,3 млн грн для обеспечения субвенцией 42 семей погибших киевлян-участников АТО, а также для инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в АТО, и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Все по теме:

Киев, КГГА, Соцзащита, Бюджет Киева, Социальная сфера.
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