В Днепре все еще решают, где построить аэропорт

Новости Украины: Место строительства аэропорта в г.Днепр будет определено до концу года.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявляет, что место расположения Днепровского аэропорта, скорее всего, будет определено до конца текущего года.

"Месторасположение аэропорта - еще нерешенный вопрос. Почему нерешенный, потому, что рассматривается три варианта. Первый вариант в поселке Соленом, второй на месте ныне действующего аэропорта (в Днепре - ред), и есть резервный вариант на месте аэропорта в Каменке. Эти все 3 варианта лежат на столе и рассматриваются профильными специалистами", - сказал Б.Филатов на брифинге в четверг.

"И естественно, глава государства не будет принимать решение, где будет находиться аэропорт. Это будет только после консультаций со специалистами, экспертами, будет принято уже отдельное решение", - добавил он.

Б.Филатов также отметил, что в каждого из рассматриваемых мест есть свои плюсы и минусы. В частности, в пгт Солоном лучше метеорологические условия, есть возможность брать пассажиропоток не только из Днепра, но из других городов, а также можно построить взлетно-посадочную полосу длинной 2800м, что позволит принимать воздушные суда самого высокого класса. Взлетно-посадочная полоса в Днепре может быть протяженностью только 2590м.

Мэр подчеркнул, что "есть политическая воля главы государства и есть деньги, которые будут выделены на первоначальные проектные работы".

По словам Б.Филатова, первоначально будут выделены 200 млн грн, но в 2019 году эта сумма будет увеличена.