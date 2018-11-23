Украинские военные подогнали "Ураган" к Азовскому морю

Новости Украины: Украинские военные вблизи побережья Азовского моря на учениях отработали условный обстрел из РСЗО "Ураган".

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сообщили в штабе.

Во время тренировок военные инженеры, как отмечается, оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.

"В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу", - добавили в штабе.

Указано, что во время учения военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.

"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - подытожили в штабе.

Напомним, в конце октября ВСУ получили новую партию отремонтированных "Ураганов". Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что новую морскую охрану развернут на всем побережье Украины до конца года. За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).