Украинские военные подогнали "Ураган" к Азовскому морю

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - сообщили в штабе.
Во время тренировок военные инженеры, как отмечается, оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним.
"В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу", - добавили в штабе.
Указано, что во время учения военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.
"Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море", - подытожили в штабе.
Напомним, в конце октября ВСУ получили новую партию отремонтированных "Ураганов". Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что новую морскую охрану развернут на всем побережье Украины до конца года. За минувшие сутки боевики 2 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).