Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое оккупантов получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За данным разведки, на протяжении 22 ноября, двух оккупантов ранены", – говориться в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.
С начала текущих суток, боевики огневой активности не проявляли. По данным украинской разведки, 21 ноября, НВФ потеряли одного человека.