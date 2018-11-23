Сутки на Донбассе: потерь среди военнослужащих ООС нет

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получило два оккупанта.

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое оккупантов получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За данным разведки, на протяжении 22 ноября, двух оккупантов ранены", – говориться в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.

С начала текущих суток, боевики огневой активности не проявляли. По данным украинской разведки, 21 ноября, НВФ потеряли одного человека.