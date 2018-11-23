Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

"Большая ошибка": Кличко выступил против KFC на Майдане

&quot;Большая ошибка&quot;: Кличко выступил против KFC на Майдане
16:03 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Кличко назвал "большой ошибкой" открытие фаст-фуда KFC в Доме профсоюзов.

Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие заведения быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, который во времена Революции Достоинства 2013-2014 годах был "штабом революции", а потом сгорел.

"Однозначно, это неправильное решение. Когда мы не имеем музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение, - сказал В.Кличко в эфире радио "НВ", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу.

Он сказал, что понимает эмоции активистов, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения в Доме профсоюзов.

"Я был на Майдане, был в этом здании, и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка ", - подчеркнул мэр столицы.

По информации КГГА, Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщалось, вечером 21 ноября представители националистической организации С14 устроили акцию протеста против открытия кафе KFC в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик, отчего он получил "ожог глаз и лица".

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих. Позже в этот день все они было отпущены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, KFC, Дом профсоюзов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
04 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
05 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь