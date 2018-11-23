"Большая ошибка": Кличко выступил против KFC на Майдане

Новости Украины: Кличко назвал "большой ошибкой" открытие фаст-фуда KFC в Доме профсоюзов.

Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие заведения быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, который во времена Революции Достоинства 2013-2014 годах был "штабом революции", а потом сгорел.

"Однозначно, это неправильное решение. Когда мы не имеем музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение, - сказал В.Кличко в эфире радио "НВ", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу.

Он сказал, что понимает эмоции активистов, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения в Доме профсоюзов.

"Я был на Майдане, был в этом здании, и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка ", - подчеркнул мэр столицы.

По информации КГГА, Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщалось, вечером 21 ноября представители националистической организации С14 устроили акцию протеста против открытия кафе KFC в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик, отчего он получил "ожог глаз и лица".

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих. Позже в этот день все они было отпущены.