Днем на Донбассе ранения получили двое военнослужащих ВСУ

За пятницу, 23 ноября, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских бойцов получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Марьинка и Березовое", - говорится в вечерней сводке.
Возле Троицкого оккупанты применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты. Также в этом районе фиксированы выстрелы из ПТРД.
"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре.