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Разрывы на теплосетях Киева: Кличко назвал причину

Разрывы на теплосетях Киева: Кличко назвал причину
19:54 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Кличко назвал причины многочисленных аварий на теплосетях.

Множество аварий на теплосетях происходит из-за длительного отсутствия горячей воды в трубах.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня мы получаем следующую серию проблемы – большое количество разрывов на теплосетях. В течение лета не было воды в трубах. А коррозия намного быстрее разрушает их, когда есть доступ кислорода и нет воды. Поэтому сейчас, когда подключили теплоснабжение и горячее водоснабжение, происходит большое количество разрывов. С утра до вечера мы реагируем и срочно латаем такие трубы", – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в Киеве более 2,5 тыс. километров труб теплосети, свыше 80 % которых изношены. Сейчас срочно ликвидируют разрывы теплосетей на Виноградаре, где сложная ситуация, в Голосеевском районе.

Кличко напомнил, что в течение полугода Киев не имел горячего водоснабжения из-за позиции НАК "Нафтогаз Украины", которая отказалась поставлять столице газ, пока ей не вернут долги частной компании "Киевэнерго".

"Не Кличко закрутил вентиль! Я делал все возможное, чтобы вернуть горячее водоснабжение. С долгами населения мы готовы постепенно разбираться. Но пени и штрафы за коммерческую деятельность частной компании "Киевэнерго" мы не можем платить за счет громады. Суды мы выиграли и доказали, что не должны это платить", – заявил городской председатель Киева.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Аварии, Теплосети.
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