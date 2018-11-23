В КГГА рассказали о первой целевой программе на 2019 - 2022 годы

Новости Украины: Киев продолжает политику поиска партнеров по развитию.

Городская целевая программа укрепления и развития международных связей на 2019-2022 годы направлена на увеличение финансово-экономических возможностей Киева и достижение европейских стандартов во всех сферах.

На этом подчеркнул руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

"Первой из всех городских целевых программ на следующие годы утверждена именно Программа укрепления и развития международных связей. Ее цель - продолжить эффективное позиционирование нашего города как мощного экономического, культурно-просветительного и инвестиционно привлекательного центра", - рассказал руководитель аппарата КГГА.

В частности, по его словам, предусмотрена адаптация управленческих и хозяйственных методик к мировым стандартам с привлечением передового зарубежного опыта, поиск партнеров для проработки совместных проектов - как социально-гуманитарного, так и инвестиционного устремления, привлечения внебюджетных ресурсов для реализации программ городского развития: грантов, программ международной технической помощи и т.п.

Загуменный отметил, что будет активизирована работа с партнерами и поиск новых на национальной и международной арене для реализации совместных проектов и обмена опытом. Международное сотрудничество планируется развивать в таких сферах, как экономика, транспорт, финансы, коммунальное хозяйство, энергетика, жилье, здравоохранение, социальная сфера, продовольственное обеспечение, экология, образование, культура, туризм.

Кроме того, будет продолжена модернизация системы местного самоуправления и городского управления с учетом лучшего зарубежного опыта.

"Взвешенная внешняя политика ныне, как никогда ранее, является одним из национальных приоритетов Украины и ее столицы. Тем более, что столичный статус Киева обусловливает чрезвычайно высокую интенсивность международных мероприятий, проходящих в городе по инициативе руководства государства, зарубежных дипломатических представительств, общественных организаций, иностранных компаний и т.п. Разработанная целевая программа на 2019-2022 годы даст возможность продолжить формирование единой городской международной политики", - констатировал Загуменный.

Программа разработана управлением международных связей аппарата КГГА с учетом результатов выполнения мероприятий Программ укрепления и развития международных связей на 2009-2014 и 2015-2018 годы.