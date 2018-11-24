Кличко: Бюджет Киева в 2019 году составит 53 млрд гривень

Новости Украины: По словам мера в последние годы столичной власти удалось увеличить объемы поступлений в столичный бюджет.

Бюджет Киева на 2019 год планируется на уровне 53 миллиардов гривен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Бюджет столицы на 2019 планируется на уровне 53 миллиардов гривен" – заявил мэр столицы В. Кличко в эфире радио "НВ" в пятницу.

По словам мера в последние годы столичной власти удалось увеличить объемы поступлений в столичный бюджет. Бюджет Киева за 2018 год вырос почти на 4 миллиарда гривен. И это позволило реализовать многие необходимые инфраструктурные проекты.

"Бюджет нашего города в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25000000000 гривен. Город был на грани банкротства. Сегодня же мы планируем бюджет города на следующий год на уровне 53 миллиардов гривен. И это при том, что долг мы уменьшили до 12000000000. А это значит, что у нас продолжается оздоровление экономики города. Только внедрение системы закупок "ProZorro" позволило получить дополнительно более 2 миллиардов гривен", - отметил В. Кличко.

В этом году за средства городского бюджета удалось капитально отремонтировать более 800 километров дорог. В городе появились велодорожки, удалось построить или полностью реконструировать 19 детских садов и 7 школ, воплотить многие другие проекты.