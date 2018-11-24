Суд по делу Кернеса снова отложили

Новости Украины: Полтавский суд снова отложил рассмотрение апелляций на закрытие дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.

"Оба охранника Кернеса явились в суд. Кернес не явился. По сообщению адвоката Александра Гунченко, Кернес находится на лечении с 22 ноября 2018 года в связи с обострением заболевания. Медсправка прилагается", - отметили в суде.

Рассмотрение трех апелляций, добавили в суде, отложено: "Очередное заседание назначено на 7 декабря, на 11:00. В то же время, сторона обвинения настаивала на проведении заседания в режиме видеоконференции".

Верховный суд, сказали в суде, отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела в Харьковский апелляционный суд.

12 ноября Полтавский апелляционный суд перенес заседание, где планировали рассмотреть все три апелляции на определение Киевского райсуда Полтавы о закрытии уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников: Кернес не явился по причине ухудшения здоровья. В результате, суд перенесли на 23 ноября.

В суд, стало известно, также поступило сообщение о рассмотрении ходатайства защитников Кернеса в Верховном Суде об изменении подсудности.

10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана.

Судья Андрей Антонов заявил, что сторона обвинения переложила на суд доказательства преступления, а сами прокуроры не явились на семь последних заседаний суда.

12 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости возвращения дела Кернеса на рассмотрение в суд - "для принятия объективного приговора".

20 августа слушание дела Геннадия Кернеса и двух его охранников, назначенное на 21 сентября, снято с рассмотрения в связи с тем, что в Верховном Суде находится ходатайство адвоката Александра Гунченко о направлении уголовного производства в другой апелляционный суд.

25 сентября Апелляционный суд Полтавской области по собственной инициативе отложил на неопределенное время заседание по делу Кернеса, ссылаясь на то, что не получил из Верховного суда оригиналы определения от 24 сентября 2018 года.

Геннадий Кернес и его охранники не считают себя виновными в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов Харьковского евромайдана зимой 2014 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.