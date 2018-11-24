ГСЧС предупредили взрыв бомбы времен Второй мировой на Лысой горе

Новости Украины: Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину времен Второй мировой, найденную на Лысой горе в Киеве.

В Киеве на территории урочища "Лысая гора" (Голосеевский район) найден очередной боеприпас времен Второй мировой войны – минометная мина Д-120 мм. Пиротехники Госслужбы по ЧС обезвредили ее на полигоне.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве, мину обнаружили 23 ноября.

"Группа пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженный боеприпас изъяла и уничтожила на полигоне", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2018 года на территории Киева изъяты и уничтожены 1827 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.