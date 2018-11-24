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На Львовщине сожгли контрабандные сигареты, далее утилизируют вино и пиво

На Львовщине сожгли контрабандные сигареты, далее утилизируют вино и пиво
12:46 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Львовщине сотрудники Государственной фискальной службы сожгли более 37 тысяч пачек контрабандных сигарет и 430 банок жевательного табака на 560 тысяч гривен.

Во Львовской области сожгли более 37 тысяч пачек контрабандных сигарет и 430 банок жевательного табака. Общая сумма товара составила более 560 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-центр Государственной фискальной службы.

Так, в свое время работники Львовской таможни изъяли эти сигареты при попытке незаконного перемещения их через таможенную границу. После изъятия товар хранился на складах.

"Согласно актам об уничтожении (утилизации) в результате термической обработки (сжигания) уничтожено более 37 000 пачек сигарет различных марок, 430 банок жевательного табака. В общем уничтожено товара более чем 560 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Позже планируется утилизировать вино и пиво. Напомним, в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. На барже нашли пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.

В ГПСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза. Сейчас специалисты пытаются сдвинуть с мели поврежденную баржу, но пока им это не удается.

Как сообщалось ранее, в Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ задержали пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 кг золота. Данный факт имел место 21 ноября. Ориентировочная стоимость изделий - 300 тысяч долларов.

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Все по теме:

Львовская область, Ликвидация, Уничтожение, Сожжение, ГФС, Контрабандные сигареты, Жевательный табак.
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