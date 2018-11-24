СБУ задержала "сельского голову" лоббиста террористов "ДНР"

Новости Украины: Правоохранители задержали так называемую "председателя поселкового совета" одного из оккупированных населенных пунктов вблизи Мариуполя.

Сотрудники СБУ задержали так называемую "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов на временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, оперативники спецслужбы установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области.

"Однако в 2014 году женщина присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Выполняя указания боевиков, злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в пределах соответствующего населенного пункта", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали фигуранта дела на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.