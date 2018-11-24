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Мужчина на глазах ребенка забил жену до смерти и ушел из дома

Мужчина на глазах ребенка забил жену до смерти и ушел из дома
13:38 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Pixabay

Новости Украины: Ребенок убитой женщины находился в одной квартире с трупом до прихода родственников на следующий день.

В Донецкой области мужчина забил до смерти жену на глазах у их семилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, в ночь на 23 ноября супруги распивали алкогольные напитки. Со временем между ними на почве ревности возникла ссора.

"Когда доводы закончились, разъяренный 30-летний мужчина начал избивать свою возлюбленную. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома, сказав 7-летней девочке, что ее мама легла спать", - отмечается в сообщении.

Ребенок находился в доме вместе с трупом матери, пока к ним на следующий день не наведались родственники. Они же и вызвали полицию.

В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оказалось, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности и около полугода назад освободился из мест лишения свободы.

По факту убийства женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

"Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - резюмируют в полиции.

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Донецкая область, Полиция, Убийство, Труп.
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