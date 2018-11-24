Мужчина на глазах ребенка забил жену до смерти и ушел из дома

В Донецкой области мужчина забил до смерти жену на глазах у их семилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, в ночь на 23 ноября супруги распивали алкогольные напитки. Со временем между ними на почве ревности возникла ссора.
"Когда доводы закончились, разъяренный 30-летний мужчина начал избивать свою возлюбленную. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома, сказав 7-летней девочке, что ее мама легла спать", - отмечается в сообщении.
Ребенок находился в доме вместе с трупом матери, пока к ним на следующий день не наведались родственники. Они же и вызвали полицию.
В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Оказалось, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности и около полугода назад освободился из мест лишения свободы.
По факту убийства женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
"Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - резюмируют в полиции.