Врачи на Киевщине борются за жизнь юного зацепера

Новости Украины: Подросток получил 50% термических ожогов II-III степени после удара током на товарных вагонах под Киевом.

В пригороде Киева 14-летний парень влез на товарные вагоны и получил удар током. Сейчас за его жизнь борются медики, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел на железнодорожной станции "Бровары" накануне вечером. Туда потерпевший пришел с двумя товарищами без разрешения родителей. Последним он сказал, что идет на занятия к репетитору.

"В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из собственного любопытства влез на товарные вагоны и получил удар электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю, и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", - отмечается в сообщении.

Сразу после этого на место происшествия приехали медики и правоохранители.

"14-летний житель Броваров получил 50% термических ожогов II-III степени. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего любителя "острых ощущений" борются медики", - подчеркивается в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности родителей потерпевшего ребенка за невыполнение обязанностей по его воспитанию.