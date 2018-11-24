Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Трагическое ДТП в Харькове: пассажирка Lexus отказалась от претензий к Зайцевой

Трагическое ДТП в Харькове: пассажирка Lexus отказалась от претензий к Зайцевой
17:19 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Украины: На заседании суда в Харькове 23 ноября пассажирка Lexus Марина Ковалева, которая находилась в салоне в момент ДТП на Сумской, отказалась от претензий к Зайцевой

В пятницу, 23 ноября, в деле о кровавом ДТП в Харькове, виновницей которого считают Елену Зайцеву, появились новые обстоятельства. Марина Ковалева, пассажир Lexus, который сбил людей на улице Сумской, отказалась от своих претензий к Зайцевой. Об этом сегодня заявил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко во время заседания суда, передают "Факты".

Юрист попросил приобщить заявление девушки к материалам уголовного дела. При этом судья заметил, что подлинность автографа Ковалевой должны были проверить работники канцелярии суда.

"Когда документ поступит из канцелярии судье, суд сообщит об этом участникам процесса", — заявил судья, назначив следующее заседание на 26 ноября.

В деле о кровавом ДТП в Харькове появились новые подробности

Как сообщалось, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отказ, Претензии, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Марина Ковалева, Пассажирка Lexus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь