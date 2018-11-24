Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

"Он не остался равнодушным": В Киеве может появится улица Теодора Инницера

&quot;Он не остался равнодушным&quot;: В Киеве может появится улица Теодора Инницера
19:01 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера.

Министерство иностранных дел Украины совместно с украинским "Мемориалом" выступает с инициативой назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера, сообщил глава МИД Павел Климкин в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

П.Климкин отметил, что Т.Инницер один из первых в Европе 30-х годов начал "бить тревогу, собирать доказательства, кричать о преступлении советского режима", пытаясь организовать международную помощь голодающим в бывшем СССР в 30 годы прошлого столетия. Он пытался достучаться до Лиги наций, Красного Креста, Церкви и гуманитарных организаций.

"Его не захотели услышать, но он сделал все, что мог, он не остался равнодушным", - написал П.Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что эту историю ему рассказал в Вене австрийский кардинал Кристоф Шенборн.

П.Климкин подчеркнул, что парламенты 18 стран приняли акты о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Отдельно хочу сказать о США, откуда недавно возвратился. Там Голодомор признали геноцидом уже 20 штатов. А 3 октября этого года это официально сделал Сенат США", - напомнил глава МИД Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, МИД, Мемориал, Павел Климкин, Теодор Инницер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь