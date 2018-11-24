"Он не остался равнодушным": В Киеве может появится улица Теодора Инницера

Новости Украины: МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера.

Министерство иностранных дел Украины совместно с украинским "Мемориалом" выступает с инициативой назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера, сообщил глава МИД Павел Климкин в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

П.Климкин отметил, что Т.Инницер один из первых в Европе 30-х годов начал "бить тревогу, собирать доказательства, кричать о преступлении советского режима", пытаясь организовать международную помощь голодающим в бывшем СССР в 30 годы прошлого столетия. Он пытался достучаться до Лиги наций, Красного Креста, Церкви и гуманитарных организаций.

"Его не захотели услышать, но он сделал все, что мог, он не остался равнодушным", - написал П.Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что эту историю ему рассказал в Вене австрийский кардинал Кристоф Шенборн.

П.Климкин подчеркнул, что парламенты 18 стран приняли акты о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

"Отдельно хочу сказать о США, откуда недавно возвратился. Там Голодомор признали геноцидом уже 20 штатов. А 3 октября этого года это официально сделал Сенат США", - напомнил глава МИД Украины.