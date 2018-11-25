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Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины

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Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
04:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца.

Силы специальных операций (ССО), под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки на Светлодарской дуге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил. "Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов.

"В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хоть и находились в "серой зоне".

"В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок «дорогу жизни» и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы пресечь действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО. Они, подготовленные и опытные, в очередной раз доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам, так и их наемникам", - отмечается в сообщении.

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