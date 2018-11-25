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Пограничники усилили меры безопасности

Пограничники усилили меры безопасности
18:23 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией движение через некоторые пункты пропуска на западном участке границы временно затруднено. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

В настоящее время затруднено движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники усилили меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. В частности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами.

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Госпогранслужба призвала всех путешествующих учитывать эту информацию при выборе маршрута путешествий и для выбора оптимального маршрута движения.

Как сообщалось, в ряде пунктов пропуска на западной границе Украины проходят акции владельцев автомобилей на еврономерах, связанные со вступлением в силу новыми правилами растаможки таких авто. В частности, люди перекрывают такие пропускные пункты, как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", а также "Ягодин". Кроме того, по состоянию на 13:20 был перекрыт пункт пропуска "Березный" (Закарпатье), а в 14:00 появилась информация о перекрытия ПП "Шегини".

Как сообщалось, 25 ноября вступают в силу законы о растаможке автомобилей на еврономерах и усиление контроля над их перемещением и использованием.

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Пограничники, Пункты пропуска, ГПСУ, Еврономера, Евробляхеры.
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