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День в ООС: ранены двое украинских военных

День в ООС: ранены двое украинских военных
19:22 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: В течение суток 25 ноября, в результате боевых действий, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины в воскресенье, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье по состоянию на 18:00, при этом пять обстрелов было произведено с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а возле Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого влияния на противника, вынуждая его прекратить обстрел.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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