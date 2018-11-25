День в ООС: ранены двое украинских военных

Новости Украины: В течение суток 25 ноября, в результате боевых действий, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины в воскресенье, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в воскресенье по состоянию на 18:00, при этом пять обстрелов было произведено с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а возле Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого влияния на противника, вынуждая его прекратить обстрел.