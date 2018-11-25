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"Евробляхеры" заблокировали границу: в МВД приняли меры

&quot;Евробляхеры&quot; заблокировали границу: в МВД приняли меры
22:09 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В МВД сообщают об акциях протеста и очередях на западной границе, создан оперативный штаб.

Усложненное движение наблюдается в настоящее время в направлении автомобильных пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березной", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов" на западной границе Украины в связи с введением новых таможенных процедур и акций протеста, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины в воскресенье.

"Сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых "евроблях", новые правила коснулись и водителей авто, так называемых "пересечников" - жителей пограничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период", - отмечают в ведомстве.

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Для урегулирования сложившейся ситуации МВД Украины создало оперативный штаб Национальной полиции. "В местах проведение акций работает полиция диалога. Правоохранители будут оказывать участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - сообщает департамент коммуникации МВД.

Также по инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокированию движения на пунктах пропуска. В нее вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00.

Кроме того, усилены меры безопасности на границе. В частности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы.

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"МВД просит владельцев авто, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям и просит водителей учесть эту информацию во время выбора маршрута путешествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее владельцы авто на иностранных номерах заблокировали во Львовской области движение возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей - "Рава-Русская", "Краковец" и "Грушев" в знак протеста против нововведений в законодательстве относительно ввоза легковых автомобилей из-за границы. Позже появилась информация о блокировании дорог еще к трем пунктам пропуска в других областях на западной границе страны.

Начальник Львовской таможни Лев Прокопчук сообщил, что за минувшую ночь в 6 пунктах пропуска на границе с Польшей таможенники не пропустили в Украину 138 автомобилей.

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МВД, Граница, Еврономера, Евробляхеры.
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