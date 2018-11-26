Сутки на Донбассе: боевики 16 раз открыли огонь по позициям ВСУ

Новости Украины: В районе проведения ООС оккупанты открывали огонь 16 раз, 9 из которых было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединский. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка.

Минометы 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз в районе Луганского.

В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

По данным разведки, за прошедшие сутки четырех российских оккупантов было уничтожено, еще шесть захватчиков получили ранения. С начала суток враг огневой активности не проявлял.