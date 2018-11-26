На Донбассе ранены 2 военных, оккупанты применили минометы

Новости Украины: Сегодня, 26 ноября, в ходе боевых действий легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

В течение текущих суток российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В районах Южного, Малинового и Красногоровки захватчики обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи населенных пунктов Вольный, Опытное и Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. А в районе Малинового, что вблизи Станицы Луганской, российские оккупанты вели огонь из 120 мм минометов", - говорится в сообщении.

Обороняющиеся подразделения предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.