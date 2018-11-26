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На пункте пропуска между "евробляхерами" и дальнобойщиками произошла драка

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На пункте пропуска между &quot;евробляхерами&quot; и дальнобойщиками произошла драка
19:22 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: volyn24.com

Новости Украины: На ПП"Ягодин" произошла потасовка между заблокировавшими его "евробляхерами" и дальнобойщиками.

В районе автомобильного пункта пропуска через государственную границу Украины "Ягодин" (Волынская обл.), работу которого уже несколько суток блокируют владельцы автомобилей с иностранной регистрацией (т.н. "евробляхеры"), в понедельник днем произошла потасовка между блокирующими ПП и водителями-дальнобойщиками.

"На пункте пропуска "Ягодин" столкновения с драками между бляхерами и водителями-дальнобойщиками…", - написала в понедельник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Вместе с тем, волынское интернет-издание "Волинь.24" сообщает, что днем в понедельник у автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей произошла массовая драка между "евробляхерами" и дальнобойщиками: блокирующие движение через ПП начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на перекрывших дорогу "евробляхеров". По данным издания, в течение получаса митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы. При этом один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди.

"Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал с автомобиля:" Я вас всех порежу! "", - говорится в заметке.

В издании добавляют, что в течение 5 минут сотрудники Нацполиции Украины не вмешивались в происходящее, однако когда митингующие начали бросать в грузовики горящие покрышки, а грузовик начал двигаться на них - вмешался спецназ. При этом водителю-дальнобойщику удалось проехать госграницу, а за ним поехали и следующие пять фур.

Информации о возможных пострадавших при инциденте в издании не приводят. Также пока нет информации о произошедшим от представителей Нацполиции Украины.

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Волынская область, Ягодин, Евробляхеры, ПП"Ягодин".
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