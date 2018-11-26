Пожар в бизнес-центре в Мариуполе: эвакуировано около 100 человек

Новости Украины: В Мариуполе горит один из бизнес-центров по улице Архитектора Нильсена.

В Мариуполе ликвидировали пожар в бизнес-центре "Галакс", который произошел на цокольном этаже здания.

"26 ноября в 13:55 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о пожаре в здании бизнес-центра "Галакс", который находится на ул. Архитектора Нильсона в г. Мариуполь Донецкой области. По указанному адресу немедленно выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что наблюдается плотное задымление на цокольном этаже здания и осуществлена эвакуация 15 человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией бизнес-центра было эвакуировано 100 человек.

В 14:28 пожар на площади 50 кв. м был локализован и в 14:51 - ликвидирован.